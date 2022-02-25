Дипломированый педиатр, шарю за медицину, люблю рок (Radiotapok ван лав) , но слушаю любой жанр (если песня нравится), обожаю чай (пуэр), природу и вылазки (ещё лучше многодневный поход). Могу уйти в задроткий запой (танки, вов).

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро

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