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Курск
Профиль пользователя Anton367

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О себе

❌не люблю настойчивых
✔но сам чу чуть настойчивый😿
❌Не люблю собак
✔️обожаю кошек❤

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры
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