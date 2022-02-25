Курск
Профиль пользователя AngelinaZelikova

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О себе

Работаю в столовой слушаю музыку по вкусу классику рок попури занимаюсь спортом бегаю

Профиль обновлён 18 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 💰 Бизнес

Не нравится:

📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по парку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Magicmaster
Курск → Другое

Прогуляться, выгулять собак

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