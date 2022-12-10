⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Курган
Курган
Рисую картины, особенно нравится придумывать что-то интересное и необычное, со своими особенностями. ✨
Курган
Профиль пользователя Veronika_1
О себе
Рисую картины, особенно нравится придумывать что-то интересное и необычное, со своими особенностями. ✨
Танцую, но только с самыми близкими, так как ещё непрофи в этом деле😜
Слушаю разную музыку, от попсы до пост-хардкора🎧, также самостоятельно учусь петь
Начала изучать иностранные языки: корейский и итальянский🙂
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
Другие пользователи из города Курган
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам