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Курган
Профиль пользователя Veronika_1

фото пользователя Veronika_1

О себе

Рисую картины, особенно нравится придумывать что-то интересное и необычное, со своими особенностями. ✨
Танцую, но только с самыми близкими, так как ещё непрофи в этом деле😜
Слушаю разную музыку, от попсы до пост-хардкора🎧, также самостоятельно учусь петь
Начала изучать иностранные языки: корейский и итальянский🙂

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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