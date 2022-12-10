О себе

Рисую картины, особенно нравится придумывать что-то интересное и необычное, со своими особенностями. ✨

Танцую, но только с самыми близкими, так как ещё непрофи в этом деле😜

Слушаю разную музыку, от попсы до пост-хардкора🎧, также самостоятельно учусь петь

Начала изучать иностранные языки: корейский и итальянский🙂