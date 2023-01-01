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Курган
Курган
Профиль пользователя Sunay
О себе
Люблю слушать музыку.Ободаю читать книги(чаще всего читаю фентези,фантастику,или детектив).Пишу для себя сюжеты для книг,которые приходят мне из снов,также пишу фф.Обожаю Гарри Поттера.Люблю животных и растений.Иногда рисую.Люблю фильмы жанра детектив.Могу поговорить на тему психологии,иногда обсуждать с вами свои проблемы.Обожаю видеоигры.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно📺 Политика🪐 Астрология / таро💨 Кальян🍷 Алкоголь🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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