⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Курган

Курган
Профиль пользователя Sunay

фото пользователя Sunay

О себе

Люблю слушать музыку.Ободаю читать книги(чаще всего читаю фентези,фантастику,или детектив).Пишу для себя сюжеты для книг,которые приходят мне из снов,также пишу фф.Обожаю Гарри Поттера.Люблю животных и растений.Иногда рисую.Люблю фильмы жанра детектив.Могу поговорить на тему психологии,иногда обсуждать с вами свои проблемы.Обожаю видеоигры.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы✝️ Религия📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно📺 Политика🪐 Астрология / таро💨 Кальян🍷 Алкоголь🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб

События пользователя

Курган → пообщаться

Пусть найдется та самая подруга уже!!!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулось 246 участников

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Откликнулось 116 участников

маленькое фото пользователя SimpleSuch

Иркутск → пообщаться

Ищут подругу для общения.)

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Курган

маленькое фото пользователя Yana_i
маленькое фото пользователя pachan_86
маленькое фото пользователя Viktor_n
маленькое фото пользователя Ririnas
маленькое фото пользователя Kazsa
маленькое фото пользователя Artem_44
маленькое фото пользователя ParaM.J
маленькое фото пользователя 45DimasVoroba
маленькое фото пользователя Ada_Nin
маленькое фото пользователя Hell
маленькое фото пользователя istomin_vl
маленькое фото пользователя mmkk0211
маленькое фото пользователя Strannik
маленькое фото пользователя Roman_45_rys
маленькое фото пользователя Alon_kas
маленькое фото пользователя Qwer199
маленькое фото пользователя Kpop_lia
маленькое фото пользователя Misha9o0
маленькое фото пользователя Pro100Happy
маленькое фото пользователя Veronika_1
маленькое фото пользователя Kos123
маленькое фото пользователя Keep
маленькое фото пользователя Gigi19
маленькое фото пользователя ZaoMax
маленькое фото пользователя Ionofon
маленькое фото пользователя Dima.Rogachev
маленькое фото пользователя Milka88
маленькое фото пользователя Alena22

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам