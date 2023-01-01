О себе

Люблю слушать музыку.Ободаю читать книги(чаще всего читаю фентези,фантастику,или детектив).Пишу для себя сюжеты для книг,которые приходят мне из снов,также пишу фф.Обожаю Гарри Поттера.Люблю животных и растений.Иногда рисую.Люблю фильмы жанра детектив.Могу поговорить на тему психологии,иногда обсуждать с вами свои проблемы.Обожаю видеоигры.