Человек я примоленейный но также забочусь о чувствах других. Люблю поболтать на разные темы например о каких-нибудь классных историй из жизни. А так хочу найти людей для поддержки так как тяжело в данное время...

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль

📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

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