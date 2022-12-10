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Курган
Профиль пользователя Ada_Nin

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О себе

Я живу в Курганинске. Я путешествую на велосипеде по городу. Люблю слушать песни без мата

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🎲 Настольные игры

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚶‍♀️ Прогуляться 🪩 Ночной клуб
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