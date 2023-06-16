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Кунгур
Профиль пользователя Angelina666

фото пользователя Angelina666

О себе

Я люблю слушать музыку и я ущу друзей которые никогда не придадут

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба ✝️ Религия 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🏢 Работа
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