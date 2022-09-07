Кривой Рог
Профиль пользователя angel1920
О себе
Люблю рок музыку
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 💃 Потанцевать
Участие в других событиях
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