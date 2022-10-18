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Крымск
Профиль пользователя Dgdyyh3478

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О себе

Я блогер живу в Крымском районе люблю гулять могу поговорить почти на все темы особенно по музыке как сам увлекаюсь музыкой

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🏢 Работа 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🎮 Видеоигры

Не нравится:

💩 Шутки про говно 📚 Книги 📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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