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Крымск
Профиль пользователя backstreet

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О себе

Недавно переехали в Крымск с женой и ребёнком, ищем друзей для совместного отдыха)

Профиль обновлён 28 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

☣️ Токсичность
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