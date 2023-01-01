Приехала с другого города, ищу общение с женским полом. Подружек 👯‍♀️ 😊

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Переехала в Краснодарский край, знакомых нет совсем.Ищу общение на любые темы 🌸🤗

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