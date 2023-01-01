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Кропоткин
Профиль пользователя Mariay_32

фото пользователя Mariay_32

О себе

Приехала с другого города, ищу общение с женским полом. Подружек 👯‍♀️ 😊

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры

События пользователя

Кропоткин → пообщаться

Можем пообщаться на темы семьи, отношений.🌸

Кропоткин → прогуляться, перекусить

Переехала с другого города, ищу общение 😊

Кропоткин → пообщаться

Переехала в Краснодарский край, знакомых нет совсем.Ищу общение на любые темы 🌸🤗

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