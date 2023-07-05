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Кропоткин
Кропоткин
Профиль пользователя Korchyganova
О себе
Занимаюсь спортом ,работаю онлайн , люблю музыку . Люблю людей ,но не всех . Легко нахожу общий язык с любым , так же легко его теряю 😄
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться
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