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Кропоткин
Профиль пользователя Korchyganova

фото пользователя Korchyganova

О себе

Занимаюсь спортом ,работаю онлайн , люблю музыку . Люблю людей ,но не всех . Легко нахожу общий язык с любым , так же легко его теряю 😄

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Казань → другое

Я собираю команду работы онлайн ))

маленькое фото пользователя Ravana
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → пообщаться

Расширяю круг знакомых

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kotik_katysha

Москва → пообщаться

Уважаемые господа ))

Откликнулись 42 участника

маленькое фото пользователя Lily.coffe

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Приятное общение онлайн на любые другие темы буду рада.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Lusi

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Банально? Но я люблю общение онлайн (для начала) Давай дружить)

Откликнулось 10 участников

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