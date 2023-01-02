Краснодар
Профиль пользователя Rasul05

фото пользователя Rasul05
фото #2 пользователя Rasul05
фото #3 пользователя Rasul05
фото #4 пользователя Rasul05
фото #5 пользователя Rasul05
фото #6 пользователя Rasul05
фото #7 пользователя Rasul05

О себе

Занимаюсь спортом!
Красивый,целеустремленный,весёлый
Общительный,добрый,родной.

Профиль обновлён 9 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.