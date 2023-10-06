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Красноярск
Профиль пользователя Zina1983

фото пользователя Zina1983

О себе

Очень люблю животных , кино , прогулки .

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

📺 Политика🎮 Видеоигры

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогуляться , перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Levant

Красноярск → сходить на мероприятие

Кто со мной в Театр муз комедии?..

Откликнулись 2 участника

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