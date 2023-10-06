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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Zina1983
О себе
Очень люблю животных , кино , прогулки .
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога
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