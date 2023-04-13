Люблю походы, закаты и посиделки в хорошей компании. Все что может дать заряд классных эмоций это по мне. Регулярно катаюсь на роликах, походы выходного дня. Выставки, кино. В планах научиться кататься на лыжах или борде. С удовольствием бы научился играть в бильярд. В целом, открыт всему новому. Учусь на гештальт-терапевта 2-я ступень. Мечтаю собрать группу по интересам, для пап и детей.

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📺 Политика

Ищешь друзей и компанию в городе Красноярск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.