Красноярск
Профиль пользователя Ya_yest_grut
О себе
Люблю походы, закаты и посиделки в хорошей компании. Все что может дать заряд классных эмоций это по мне. Регулярно катаюсь на роликах, походы выходного дня. Выставки, кино. В планах научиться кататься на лыжах или борде. С удовольствием бы научился играть в бильярд. В целом, открыт всему новому. Учусь на гештальт-терапевта 2-я ступень. Мечтаю собрать группу по интересам, для пап и детей.
Профиль обновлён 20 июня 2023 г.
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