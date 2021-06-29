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Красноярск
Профиль пользователя Xenpaika

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О себе

Очень нравится Японская культура, люблю аниме, машинки японочки, искусство.
Меломан, слушаю все музыкальные жанры.
Люблю смотреть фильмы ужасов, будоражищие кровь🙈
Люблю общаться на разные темы и обмениваться угарными шутками💅🏻
Шучу профессионально и жестко, предупреждаю сразу😔🤟

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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