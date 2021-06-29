О себе

Очень нравится Японская культура, люблю аниме, машинки японочки, искусство.

Меломан, слушаю все музыкальные жанры.

Люблю смотреть фильмы ужасов, будоражищие кровь🙈

Люблю общаться на разные темы и обмениваться угарными шутками💅🏻

Шучу профессионально и жестко, предупреждаю сразу😔🤟