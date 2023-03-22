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Красноярск
Профиль пользователя Vvvet

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О себе

Частенько гуляю по городу, зависаю в интернетах, читаю...

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Активный отдых / спорт
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