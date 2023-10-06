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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Viktkalin
О себе
Я люблю гулять
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей
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