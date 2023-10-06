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Красноярск
Профиль пользователя Viktkalin

фото пользователя Viktkalin

О себе

Я люблю гулять

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

По общаться погулять в живую и что бы парень был добрым хорошим человеком и не п

Участие в других событиях

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Болталка для дорамщиков и дорамщиц 🎥 🍿

Откликнулось 10 участников

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Во что стоит поиграть на ПК?

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Хочу найти подругу. P. S. Желательно адекватную. 🐸

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Красноярск → другое

Обожаю легких людей без замарочек.

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Красноярск → прогуляться, перекусить

На набережной

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Ищу своих будущих соседей

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Красноярск → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться , перекусить

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Москва → пообщаться

Открыть для себя новые знания и знакомства

Откликнулся 1 участник

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Красноярск → собрать компанию

Собрать компанию

Откликнулся 1 участник

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