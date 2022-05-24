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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Vicky
О себе
В основном сижу дома, но люблю прогуляться вечером, сходить в кино или кафе
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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