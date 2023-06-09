Красноярск

Профиль пользователя Vdv_005

О себе Веду активный образ жизни летом: бассейн, квадрик, прогулки, бег по улице; зимой горные лыжи, походы на столбы, спортзал, клубы. Кайфую от загородного отдыха на даче, у меня их 2-ве:))

Был в сети на прошлой неделе

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