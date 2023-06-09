⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Красноярск
Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Vdv_005
О себе
Веду активный образ жизни летом: бассейн, квадрик, прогулки, бег по улице; зимой горные лыжи, походы на столбы, спортзал, клубы. Кайфую от загородного отдыха на даче, у меня их 2-ве:))
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие🎮 Видеоигры
Не нравится:
😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро✝️ Религия🖼 Выставка / музей
События пользователя
Другие пользователи из города Красноярск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам