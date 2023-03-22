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Красноярск
Профиль пользователя Valerialife

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О себе

Люблю танцы разных стилей. Сейчас танцую сальсу, бачату и восток).

Смотрю избирательно популярные зарубежные сериалы. Из последних понравились В ритме жизни, Белый лотос, Утреннее шоу, Дом дракона и прочие.

Люблю гулять по городу и на природе.

Из музыки предпочитаю многое... От блюза и рока до латины и rnb.
Из книг нравится нофикшн(в основном про биологию поведения человека).

Сейчас в декрете с дочкой двух лет. Большую часть времени я с ней) мало людей видишь за день в декрете.

Ищу общение и встречи по интересам.

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🐈 Домашние животные🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💩 Шутки про говно📺 Политика🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения🎮 Видеоигры💨 Кальян🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Выпить в баре📸 Пофоткаться
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