О себе

Люблю танцы разных стилей. Сейчас танцую сальсу, бачату и восток).



Смотрю избирательно популярные зарубежные сериалы. Из последних понравились В ритме жизни, Белый лотос, Утреннее шоу, Дом дракона и прочие.



Люблю гулять по городу и на природе.



Из музыки предпочитаю многое... От блюза и рока до латины и rnb.

Из книг нравится нофикшн(в основном про биологию поведения человека).



Сейчас в декрете с дочкой двух лет. Большую часть времени я с ней) мало людей видишь за день в декрете.



Ищу общение и встречи по интересам.