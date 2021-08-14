Красноярск
Профиль пользователя Tyrrr1992
О себе
Люблю слушать музыку разных направлений . В основном рок. Прогулки на свежем воздухе . Посещение злобных мест.
Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
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