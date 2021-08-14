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Красноярск
Профиль пользователя Tyrrr1992

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О себе

Люблю слушать музыку разных направлений . В основном рок. Прогулки на свежем воздухе . Посещение злобных мест.

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить
Прогулка. Хорошее время припровождение

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kaisa_Moore
Красноярск → Другое
Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге
маленькое фото пользователя wonder_ros
Красноярск → Другое
Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪
маленькое фото пользователя Anastakica
Красноярск → Другое
Позови меня выпить кофе😜
маленькое фото пользователя Snezha.di
Красноярск → Другое
Прогулятся и выпить кофе
маленькое фото пользователя kaalex26
Красноярск → Другое
с любовью из тильта
маленькое фото пользователя Drunk.Unicorn
Москва → Другое
Го в Майнкрафт играть :D
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