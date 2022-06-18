Красноярск
Профиль пользователя Tatyanakat
О себе
Я Занимаюсь рукоделием бисер плетение , плету фенечки из лент , ниток , алмазной мозаикой клею картину из страз , я люблю слушать k-pop, поп , классику 😊
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🍴 Кафе / ресторан 🚶♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия
Не нравится:
🪐 Астрология / таро
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