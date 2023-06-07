Люблю инструментальные OSTы из фильмов, игр, сериалов, а также песни, под которые поет душа (Лепс, Лазарев, бумбокс и по). Любимый сериал, который ходит в фаворитах не один год: Однажды в сказке Любимые мультфильмы: рыбка поньо на утесе; Анастасия; спирит: душа прерий Занимаюсь накладными ногтями и маникюром, так что: и мальчики, и девочки - записываемся на ноготочки 🤣 Нравится узнавать что-то о психологии, это интересно. Помогаю себе, так сказать Нравится вселенная ведьмака. Все началось с компьютерной игры ведьмак 3: дикая охота, потом начала читать книгу (у меня огромная книга, где несколько книг) Ищу друзей, чтобы и в пир, и мир, и дома посидеть, погалдеть🤣

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика

Красноярск → прогуляться, перекусить Ищу подругу/друга для утренних пробежек/тренировок или просто ходьбы

Красноярск → пообщаться Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения

Красноярск → Другое Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге

Ищешь друзей и компанию в городе Красноярск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.