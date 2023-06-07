Красноярск
Профиль пользователя Tatyana_Log
О себе
Люблю инструментальные OSTы из фильмов, игр, сериалов, а также песни, под которые поет душа (Лепс, Лазарев, бумбокс и по).
Любимый сериал, который ходит в фаворитах не один год: Однажды в сказке
Любимые мультфильмы: рыбка поньо на утесе; Анастасия; спирит: душа прерий
Занимаюсь накладными ногтями и маникюром, так что: и мальчики, и девочки - записываемся на ноготочки 🤣
Нравится узнавать что-то о психологии, это интересно. Помогаю себе, так сказать
Нравится вселенная ведьмака. Все началось с компьютерной игры ведьмак 3: дикая охота, потом начала читать книгу (у меня огромная книга, где несколько книг)
Ищу друзей, чтобы и в пир, и мир, и дома посидеть, погалдеть🤣
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге
Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪
Пройтись, перекусить, получше узнать Красноярск
Поболтать, в дальнейшем подружиться)
Хорошая погода, погуляем?
Открыт к общению
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