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Красноярск
Профиль пользователя Talia

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О себе

Развиваюсь в разных направлениях экономики , обожаю путешествовать , веселиться и общаться .

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб
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