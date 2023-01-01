⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Красноярск
Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Talia
О себе
Развиваюсь в разных направлениях экономики , обожаю путешествовать , веселиться и общаться .
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🏫 Учеба🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🍷 Алкоголь💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового🪩 Ночной клуб
Другие пользователи из города Красноярск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам