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Красноярск
Профиль пользователя Sugar

фото пользователя Sugar

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры

Не нравится:

☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

Сходить на сопку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wonder_ros

Красноярск → прогуляться, перекусить

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя A1ice

Красноярск → другое

Хочу активности. Мб поиграть во что-то и попить пива, как вариант

Откликнулся 1 участник

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