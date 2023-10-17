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Красноярск
Профиль пользователя Sofya2603

фото пользователя Sofya2603

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться и в дальнейшем встретиться

маленькое фото пользователя ali.semmm
маленькое фото пользователя Daria19039
Откликнулись 2 участника

Красноярск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, погулять, пообщаться, весело провести время, ходить в клубы

маленькое фото пользователя Love_TLI
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wonder_ros

Красноярск → прогуляться, перекусить

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя kaalex26

Красноярск → прогуляться, перекусить

с любовью из тильта

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Denra

Красноярск → собрать компанию

поиграть в Мафию/Сопротивление

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Nastya.Bmv

Красноярск → другое

Ищу друга/подругу (желательно в Советском районе)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Shpkv

Красноярск → прогуляться, перекусить

Хочу найти новые знакомства, пообщаться, погулять, сходить куда нибудь.

Откликнулись 2 участника

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