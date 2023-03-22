Красноярск
Профиль пользователя Slava88

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О себе

Музыка, фильмы, рыбалка, прогулки, видеоигры

Профиль обновлён 7 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия 📸 Пофоткаться
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