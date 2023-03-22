Красноярск
Профиль пользователя Slava88
О себе
Музыка, фильмы, рыбалка, прогулки, видеоигры
Профиль обновлён 7 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
✝️ Религия 📸 Пофоткаться
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