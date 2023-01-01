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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Siel
О себе
Люблю изучать новое и открывать для себя интересные места в городе) в приятной компании это ещё увлекательней)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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