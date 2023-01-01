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Красноярск
Профиль пользователя Shpkv

фото пользователя Shpkv

О себе

Занимаюсь различным активным отдыхом, смотрю много сериалов, хожу в кафе, клубы, рестораны, выставки

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

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