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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Shpkv
О себе
Занимаюсь различным активным отдыхом, смотрю много сериалов, хожу в кафе, клубы, рестораны, выставки
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр🪩 Ночной клуб🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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