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Красноярск
Профиль пользователя Sashen.ka

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О себе

Уже взрослая по паспорту, но не очень фактически. Мне интересны выходы по нашим местным тур тропам, особенно Восточный вход столбов и торгашинский хребет. Не люблю бег, но очень люблю ходьбу, да в горочки)) забраться повыше, похомячить с красивым видом и спуститься в город. Взращиваю трех очаровательных малышей (38,3,1 годиков). Самый старший отказывается со мной ходить в походики, поэтому с лёгкостью ищу единомышленников))

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно💨 Кальян🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб

События пользователя

Красноярск → другое

Поиграть в нарды, в юрте было б интересно))

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогуляться на пикник по тур тропам

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