О себе

Уже взрослая по паспорту, но не очень фактически. Мне интересны выходы по нашим местным тур тропам, особенно Восточный вход столбов и торгашинский хребет. Не люблю бег, но очень люблю ходьбу, да в горочки)) забраться повыше, похомячить с красивым видом и спуститься в город. Взращиваю трех очаровательных малышей (38,3,1 годиков). Самый старший отказывается со мной ходить в походики, поэтому с лёгкостью ищу единомышленников))