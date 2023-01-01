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Красноярск
Профиль пользователя SanyaMFA

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О себе

Обожаю музыку под гитару. Пообсуждать фотосъемку на цифровой фотоаппарат и пленочный. Пообсуждать собак

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться

Не нравится:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏢 Работа🍷 Выпить в баре🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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