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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя SanyaMFA
О себе
Обожаю музыку под гитару. Пообсуждать фотосъемку на цифровой фотоаппарат и пленочный. Пообсуждать собак
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться
Не нравится:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🏢 Работа🍷 Выпить в баре🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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