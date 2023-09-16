Красноярск

Профиль пользователя RVV78

О себе Люблю:

Активный отдых

Покататься кругами по городу

Стрелять

Спать в палатке

Джакузи, баня, бассейн

Вкусно поесть

В ночном клубе слушать музыку

Потупить на красивый пейзаж

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