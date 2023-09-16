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Красноярск
Профиль пользователя RVV78

фото пользователя RVV78

О себе

Люблю:
Активный отдых
Покататься кругами по городу
Стрелять
Спать в палатке
Джакузи, баня, бассейн
Вкусно поесть
В ночном клубе слушать музыку
Потупить на красивый пейзаж
Помолчать

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

Познакомимся с Красноярском.

маленькое фото пользователя J.U.L.I
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wonder_ros

Красноярск → прогуляться, перекусить

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Snezha.di

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогулятся и выпить кофе

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Anastakica

Красноярск → прогуляться, перекусить

Позови меня выпить кофе😜

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя kaalex26

Красноярск → прогуляться, перекусить

с любовью из тильта

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Vicky

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогулка вечерком с кофе и вкусняшками 🌌

Откликнулся 1 участник

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