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Красноярск
Люблю:
Красноярск
Профиль пользователя RVV78
О себе
Люблю:
Активный отдых
Покататься кругами по городу
Стрелять
Спать в палатке
Джакузи, баня, бассейн
Вкусно поесть
В ночном клубе слушать музыку
Потупить на красивый пейзаж
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Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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