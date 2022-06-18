Красноярск
Профиль пользователя pyshkar

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О себе

Умён, красив, разносторонне развит. Вахтовик, строю мосты.
Активно увлекаюсь хайкингом, постепенно перерастает в туризм. С энтузиазмом самостоятельно делаю ремонт в квартире.
По настроению могу сшить сумочку из кожи (нет, не человеческой 🤨).
inst ivan__permyakov.

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Красноярск → пообщаться

Возник вопрос по книге "Полдень XXII век" Стругацких.

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