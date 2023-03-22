Люблю животных, счастливая сожительница двух котеек. Музыка, это хорошо. Начиная с всякого андеграунда, заканчивая классикой. Особенно британский пост панк и как упоротый шаман бьёт в рельсу чей-то костью.. В литературе с возрастом перешла от всякого вызывающего катарсис, к развлекательному чтиву, та же история и с кино. Фантастика ужасы комедии детективы. Пытаюсь вести здоровый образ жизни и регулярно ходить ногами не меньше 4х километров. И тут то мы и подошли к тому, зачем я здесь 😏 Предлагаю походить по Татке, покормить сусликов, уточек и вот это всё.

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

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