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Красноярск
Профиль пользователя polixxze

фото пользователя polixxze

О себе

учусь в меде, люблю слушать музыку (меломанка) и смотреть фильмы)))

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика

Участие в других событиях

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Челябинск → пообщаться

Хочу найти подругу

Откликнулось 5 участников

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