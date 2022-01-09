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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя polixxze
О себе
учусь в меде, люблю слушать музыку (меломанка) и смотреть фильмы)))
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры🎭 Театр🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан
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