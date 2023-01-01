⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Красноярск

Красноярск
Профиль пользователя Polinkavolks

фото пользователя Polinkavolks

О себе

Занимаюсь ноготочками
Делаю тортики люблю гулять рисовать
Общительная
Есть муж ищу только друзей для общения, ипрогулок, и посиделок за кофем и чайком

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🎭 Театр

События пользователя

Красноярск → собрать компанию

Ищу подруг,и хорошую компанию.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kaisa_Moore

Красноярск → другое

Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге

Откликнулось 25 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Красноярск

маленькое фото пользователя Karamelnii
маленькое фото пользователя KIM_LOVE
маленькое фото пользователя DoRinaV
маленькое фото пользователя Anny86
маленькое фото пользователя Alexander777
маленькое фото пользователя Vika_Demons
маленькое фото пользователя Albertyxa
маленькое фото пользователя Artem_Sb
маленькое фото пользователя EHOT
маленькое фото пользователя Denra
маленькое фото пользователя Ivan233
маленькое фото пользователя Vovzik22
маленькое фото пользователя Alena83
маленькое фото пользователя flikera
маленькое фото пользователя nIn36a86S
маленькое фото пользователя Abror19
маленькое фото пользователя Sasha0
маленькое фото пользователя Versenta
маленькое фото пользователя Tripthrees
маленькое фото пользователя Natyla_33
маленькое фото пользователя Tahr3
маленькое фото пользователя Mu12
маленькое фото пользователя grenachebbo
маленькое фото пользователя polixxze
маленькое фото пользователя Anastakica
маленькое фото пользователя nazgul
маленькое фото пользователя WikaKlubnika
маленькое фото пользователя angossipp

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам