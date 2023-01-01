Красноярск

Профиль пользователя Polinkavolks

О себе Занимаюсь ноготочками

Делаю тортики люблю гулять рисовать

Общительная

Есть муж ищу только друзей для общения, ипрогулок, и посиделок за кофем и чайком

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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