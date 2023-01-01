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Красноярск
Занимаюсь ноготочками
Красноярск
Профиль пользователя Polinkavolks
О себе
Занимаюсь ноготочками
Делаю тортики люблю гулять рисовать
Общительная
Есть муж ищу только друзей для общения, ипрогулок, и посиделок за кофем и чайком
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры🎭 Театр
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