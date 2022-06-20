Красноярск
Профиль пользователя Olya_mir
О себе
Работаю в пиаре, люблю общаться на разные темы. Было бы круто найти подруг, с которыми можно хорошо провести время 👯♀️
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность
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