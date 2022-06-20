Работаю в пиаре, люблю общаться на разные темы. Было бы круто найти подруг, с которыми можно хорошо провести время 👯‍♀️

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Красноярск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.