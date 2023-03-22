Красноярск
Профиль пользователя Olga_1234
О себе
Амбиверт, не определившийся, что ему нравится больше - целыми днями сидеть дома, листая интернет, или часто выбираться куда-то небольшими компаниями. Пытаюсь привить себе любовь к спорту и работе (с переменным успехом). Совершаю пешие прогулки по окрестностям города. Столбы не покоряю из-за лени и панического страха клещей:) Люблю музыку Ludivico Einaudi, книги без тяжелой смысловой нагрузки, разговоры по душам. Буду рада новым знакомствам:)
Профиль обновлён 16 июня 2023 г.
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