Амбиверт, не определившийся, что ему нравится больше - целыми днями сидеть дома, листая интернет, или часто выбираться куда-то небольшими компаниями. Пытаюсь привить себе любовь к спорту и работе (с переменным успехом). Совершаю пешие прогулки по окрестностям города. Столбы не покоряю из-за лени и панического страха клещей:) Люблю музыку Ludivico Einaudi, книги без тяжелой смысловой нагрузки, разговоры по душам. Буду рада новым знакомствам:)

Профиль обновлён 16 июня 2023 г.

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

💰 Бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Ищешь друзей и компанию в городе Красноярск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.