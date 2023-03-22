О себе

Я люблю интересных людей, сама тоже достаточно творческая личность. Рисую, немного шью, плету из бисера, спортивная.

Не курю, практически не пью, но для полноценно здорового образа жизни конечно далековато 😄

Музыку люблю разную... Танцевальную, фолк, ирландскую, огромное количество треков из фильмов, что нибудь родительское, то бишь с советских времëн, ну и ещё ото всюду по чуть-чуть. Короче, длинный список)

Фильмы тоже разные люблю. Азиатские боевики (не все), советские комедии и не только, фантастика, дорамы, Миядзаки... Тут тоже много всего 😁

Честная, любопытная, спокойная или активная по настроению. Конечно, бываю и без настроения, но в основном стараюсь держаться позитивно.

Кстати, ещё люблю читать книжки, тоже всякие разные.