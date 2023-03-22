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Красноярск
Профиль пользователя Olesyaa

фото пользователя Olesyaa

О себе

Я люблю интересных людей, сама тоже достаточно творческая личность. Рисую, немного шью, плету из бисера, спортивная.
Не курю, практически не пью, но для полноценно здорового образа жизни конечно далековато 😄
Музыку люблю разную... Танцевальную, фолк, ирландскую, огромное количество треков из фильмов, что нибудь родительское, то бишь с советских времëн, ну и ещё ото всюду по чуть-чуть. Короче, длинный список)
Фильмы тоже разные люблю. Азиатские боевики (не все), советские комедии и не только, фантастика, дорамы, Миядзаки... Тут тоже много всего 😁
Честная, любопытная, спокойная или активная по настроению. Конечно, бываю и без настроения, но в основном стараюсь держаться позитивно.
Кстати, ещё люблю читать книжки, тоже всякие разные.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🏢 Работа🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогуляться по центру, по набережной, поболтать)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wonder_ros

Красноярск → прогуляться, перекусить

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Nady996

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Откликнулось 6 участников

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