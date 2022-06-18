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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Nickname12
О себе
Люблю отдых на природе, прогулки в парке и хороших людей..)
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт
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