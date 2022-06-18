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Красноярск
Профиль пользователя Nickname12

фото пользователя Nickname12

О себе

Люблю отдых на природе, прогулки в парке и хороших людей..)

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогуляться по набережной, выпить кофе, поговорить)

маленькое фото пользователя Tyrrr1992
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastakica

Красноярск → прогуляться, перекусить

Позови меня выпить кофе😜

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Snezha.di

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогулятся и выпить кофе

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Astvor

Красноярск → прогуляться, перекусить

Посидеть в какой-нибудь приятной кафешке и поболтать о всяком

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Nady996

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Inna20

Красноярск → прогуляться, перекусить

Набережная

Откликнулись 3 участника

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