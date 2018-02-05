Нравится буквально всё, до чего доходят ноги и касаются руки: начиная от чего-то спортивного, заканчивая видеоиграми, сериалами, кино и музыкой. Ну и техника, где-то, посередине :)

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные

☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес

Красноярск → пообщаться Не прочь, для начала, просто пообщаться

Ищешь друзей и компанию в городе Красноярск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.