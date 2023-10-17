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Красноярск
Профиль пользователя Nerpa205

фото пользователя Nerpa205

О себе

Мыслитель и разносторонняя личность. Люблю творчество и сама им занимаюсь. Интересуюсь наукой. Болею за Реал.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика💩 Шутки про говно💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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