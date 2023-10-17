Красноярск

Профиль пользователя Nerpa205

О себе Мыслитель и разносторонняя личность. Люблю творчество и сама им занимаюсь. Интересуюсь наукой. Болею за Реал.

Была в сети на прошлой неделе

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