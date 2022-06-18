Красноярск
Профиль пользователя nazgul

фото пользователя nazgul

О себе

Общительный, люблю путешествовать :)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

Погулять, чего-то съесть, пообщаться :)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wonder_ros
Красноярск → Другое

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

маленькое фото пользователя Snezha.di
Красноярск → Другое

Прогулятся и выпить кофе

маленькое фото пользователя Denra
Красноярск → Другое

поиграть в Мафию/Сопротивление

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.