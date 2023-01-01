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Красноярск
Профиль пользователя Nataliamitria

фото пользователя Nataliamitria

О себе

Люблю гулять по набережной и конные прогулки, занимаюсь йогой, учусь писать музыку, сейчас пересматриваю Доктора Хауза. Под впечатлением от сериала с Солом гудманом

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

События пользователя

Красноярск → собрать компанию

Из Москвы с любовью

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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создать чат для блогеров

Откликнулось 37 участников

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Красноярск → пообщаться

Друзья, давайте найдем уже друг друга

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Найти людей для интересного общения

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Ищу подруг,и хорошую компанию.

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