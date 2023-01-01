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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Nataliamitria
О себе
Люблю гулять по набережной и конные прогулки, занимаюсь йогой, учусь писать музыку, сейчас пересматриваю Доктора Хауза. Под впечатлением от сериала с Солом гудманом
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
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