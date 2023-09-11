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Красноярск
Очень люблю слушать разную музыку, люблю петь, петь в караоке.
Красноярск
Профиль пользователя Nastya.Bmv
О себе
Очень люблю слушать разную музыку, люблю петь, петь в караоке.
Занимаюсь спортом, катаюсь на велосипеде.
Люблю весело проводить время в компании, гулять, общаться, смотреть фильмы/сериалы.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать
Не нравится:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📚 Книги📺 Политика🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🪩 Ночной клуб🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍷 Алкоголь
События пользователя
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