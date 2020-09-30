Красноярск
Профиль пользователя Nadyushka26

фото пользователя Nadyushka26

О себе

Я молодая мама, ищу друзей , для общения , времяпровождение

Профиль обновлён 14 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Красноярск → пообщаться

Ищу друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kaisa_Moore
Красноярск → Другое

Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Красноярск

Ищешь друзей и компанию в городе Красноярск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.