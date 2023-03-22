Привет! Переехала в Красноярск, ищу подруг. В полне разносторонняя личность, детей нет.

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль

Красноярск → Другое Куда нибудь съездить погулять, погода огонь

Красноярск → Другое с любовью из тильта

Ищешь друзей и компанию в городе Красноярск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.