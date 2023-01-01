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Красноярск
Профиль пользователя Modus.Operandi

фото пользователя Modus.Operandi

О себе

Постоянно расширяю свой кругозор, любопытен, болтлив, рыж

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💨 Кальян🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

События пользователя

Красноярск → другое

Разговоры обо всём на свете. Приятный досуг. Прогулки.

маленькое фото пользователя Foxy_Fear
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wonder_ros

Красноярск → прогуляться, перекусить

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Snezha.di

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогулятся и выпить кофе

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Vicky

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогулка вечерком с кофе и вкусняшками 🌌

Откликнулись 3 участника

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